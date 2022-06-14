أرغوس: عون يصرح بشأن الإنتاج ومسؤول بمؤسسة النفط في طرابلس ينفي

ليبيا- واكب تقرير إخباري نشره موقع “أرغوس” الاقتصادي الدولي تطورات قضية الإغلاقات النفطية التي تشهدها ليبيا بسبب استمرار الصراعات السياسية في البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبز مضامينه صحيفة المرصد نقل عن وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون قوله إن إنتاج البلاد انخفض بمعدل 100 ألف برميل في اليوم وبواقع 650 ألفا يوميا عن تقديراته في نهاية مايو الماضي.

وأكد عون إن الرقم يشمل كميات من حقول الوفاء والحمادة والجرف والبوري في وقت نفى فيه مسؤول من مؤسسة النفط بطرابلس لم يذكر اسمه الرقم 100 ألف برميل يوميا من دون الرد على الفور على طلبات بشأن تقديرات أرقام الإنتاج النفطي الليبي.

ترجمة المرصد – خاص

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