إدارة المنطقة الحرة مصراتة تطمح لتعزيز الفرص الاستثمارية مع اليونان

ناقش رئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراتة، محسن السقوطري، رفقة القائم بأعمال السفارة اليونانية بليبيا؛ آليات تنشيط وتعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين.

كما تباحث الطرفان حول آليات شراكات المنطقة الحرة بمصراتة مع المستثمرين والجهات الأجنبية، والاطلاع على الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة، إذ تهدف المنطقة الحرة بمصراتة إلى استقطاب الشركات والمؤسسات اليونانية، حيث استعرضت مزايا الاستثمار بالمنطقة الحرة بمصراتة، إضافة إلى بحث سبل الربط بين ميناء المنطقة والموانئ اليونانية.

وفي وقت سابق، تابعت لجنة إدارة المنطقة الحرة بمصراتة، خلال اجتماع موسع؛ تنفيذ خطة التطوير المعتمدة والخطة السنوية للمنطقة، إضافة إلى بحث الموقف التنفيذي للمشاريع القائمة، وسبل تمويل المشاريع قيد الدراسة، واعتماد مقترح تحسين الخدمات الصحية المقدمة لموظفي المنطقة الحرة بمصراتة.

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