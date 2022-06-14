الدبيبة: الحكومة أعلنت جاهزيتها للانتخابات

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة أعلنت عن جاهزيتها للانتخابات ودورها يكمن في حماية صناديق الاقتراع وتقديم الدعم المادي واللوجستي والضغط على الجهات التشريعية.

وأضاف الدبيبة خلال كلمته في حفل ختام اليوم الوطني لتقنية المعلومات بجامعة مصراتة أنه لا يمكن الخروج من هذا المأزق السياسي إلا بقاعدة دستورية أو دستور مؤكدا أن الانتخابات مطلب شعبي لكل الليبيين وهناك أصوات تتعالى في كافة المناطق تطالب بالانتخابات لابد من الترابط والاتفاق معها

وبين الدبيبة أن هناك أطراف كثيرة تحاول الرجوع بليبيا إلى الحروب لتمكين كيانات أو أشخاص أو أحزاب ولا مجال للوصول إلى السلطة إلا عن طريق اختيار الشعب.

وشدد الدبيبة على أن الاستقرار وإرساء دعائم السلام من أولويات حكومة الوحدة الوطنية وأن أحداث طرابلس الأخيرة تؤكد أن هناك أيادي آثمة تسعى لاستدراج أبنائنا في كمين الفتنة وجعلهم وقودا للحروب.

وأشار الدبيبة إلى أن هناك أطراف تحاول خلط الأوراق وتروج الشائعات وتروع الآمنين وتبث الفوضى وتعمل على تعطيل مقومات الحياة وافتعال الأزمات محذرا من أنه سيتم استغلال شبابنا في التواطؤ مع أطراف خارجية إن لم ندعمهم ونساندهم.