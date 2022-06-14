الأرصاد الجوية: طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن يكون الطقس معتدلًا ومستقرًا على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-34)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-29)مْ على المناطق الساحلية، وتسجل على الدواخل مابين (32-35)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة على غات.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ، وتسجل( 41 )مْ على غات.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38) مْ.