الأرصاد الجوية: طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا

العنوان – طرابلس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن يكون الطقس معتدلًا ومستقرًا على أغلب مناطق ليبيا.
- رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-34)مْ.
- الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر على بعض مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-29)مْ على المناطق الساحلية، وتسجل على الدواخل مابين (32-35)مْ.
- الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة على غات.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ، وتسجل( 41 )مْ على غات.
- الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38) مْ.
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