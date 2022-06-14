ديلي نيوز إيجيبت: ليبيا تبرم مذكرة مع مجموعة مصرية لتطوير نظامها المالي

ليبيا- أكد تقرير إخباري إبرام وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك مذكرة تفاهم مع مجموعة “إي فاينانس” المصرية للاستثمارات المالية والرقمية.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الهدف من المذكرة يتمثل في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لحكومة تصريف الأعمال وتطوير وإدارة نظم المعلومات المالية والمحاسبية في الوزارة.

وأضاف التقرير إن إبرام مذكرة التفاهم جاء على هامش لقاء جمع المبروك والوفد المرافق له بالقائمين على المجموعة في مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة للاطلاع على تجربة مصر في تطوير ورقمنة النظام المالي الحكومي ولنقل هذه التجربة إلى ليبيا.

وتابع التقرير إن الوفد الليبي أخذ فكرة عن على تجربة التمويل الإلكتروني في إنشاء حساب خزانة واحد “تي أس أي” والمدفوعات الإلكترونية ومركز تحصيل وعدد من أنظمة أتمتة المعاملات الحكومية فيما أشاد المبروك بجهود المجموعة في نشر ثقافة التحول الرقمي وتنفيذ المشاريع ونجاح الشراكة مع وزارة المالية المصرية.

وأضاف المبروك بالقول إن علاقات ليبيا مع مصر بناءة وإن وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال أبرمت المذكرة لإصلاح نظام المالية العامة في ليبيا من خلال تطوير وإدارة نظم المعلومات المالية والمحاسبية في الوزارة التي تتبنى أساليب حديثة لإعداد الميزانيات الحكومية بما يضمن تحقيق الأهداف والخطط المقررة.

وتابع المبروك قائلا إن هذا كله سيساعد في وضع المؤشرات المالية اللازمة لقياس أداء الحكومة مع ضمان وضع الأطر المناسبة للسياسة المالية ومواكبة الأنظمة التكنولوجية الحديثة وتحقيق الدقة والسرعة في الأداء وتطبيق أنظمة الرقابة الإلكترونية وتأمين المعلومات واتباع وسائل إلكترونية في الإجراءات.

من جانبه قال رئيس المجموعة إبراهيم سرحان إن المذكرة تمثل خطوة مهمة للغاية بالنسبة لمجموعته لأنها تعكس التزامها بالتوسع في الأسواق الخارجية خاصة في إفريقيا بفرص تطوير غير محدودة وبالتالي المساهمة في زيادة حجم أعمالها وتحقيق أكبر فائدة لمساهميها.

وأضاف سرحان إن هذا التعاون يعكس مستوى الثقة الدولية التي تتمتع بها مجموعة التمويل الإلكتروني باعتبارها ذراعا حكوميا رائدا في رقمنة المعاملات المالية.

ترجمة المرصد – خاص

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