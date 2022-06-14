عقيلة صالح يصل مجمع قاعات واقادوقو لعقد جلسة النواب | أخبار ليبيا 24

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وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى مجمع قاعات واقادوقو بمدينة سرت، حيث ستعقد الجلسة الرسمية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم خلال جلسة اليوم لمجلس النواب التصويت على مشروع الميزانية التي تقدمت بها الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أكد أمس الإثنين وصول عدد من أعضاء مجلس النواب مساء الإثنين إلى مطار القرضابية الدولي بمدينة سرت.

وأوضح بليحق أن النواب كان في استقبالهم عضو المجلس عن مدينة سرت زايد هدية ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

ووجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 07 يونيو الجاري دعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية في مدينة سرت