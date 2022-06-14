صالح يصل مقر جلسة مجلس النواب في سرت

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن رئيس المجلس عقيلة صالح وصل إلى مجمع قاعات واقادوقو بمدينة سرت، حيث ستعقد الجلسة الرسمية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبحث النواب مشروع قانون الميزانية العام للدولة والمقدم من حكومة فتحي باشاغا.

وفي 31 مايو الماضي اجتمع صالح مع رئاسة الحكومة الليبية ووزير التخطيط والمالية واللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.

وبحث المجتمعون مشروع قانون الميزانية المقترح من قبل الحكومة الليبية وتباحثوا حول الآليات والتدابير اللازمة لإعتماد الميزانية على أسس قانونية ووفق الأصول المالية والمحاسبية وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات وتحسين مستواها وتعزيز الحكم المحلي واضطلاع البلديات بأدوار متقدمة في المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المكانية.