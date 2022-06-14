الدبيبة يبحث مع الكبير وشكشك دعم الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، سبل زيادة الإفصاح، وإظهار الإجراءات المالية والفنية المتعلقة بالمصروفات الحكومية المتابعة عبر الأجهزة الرقابية.

جاء ذلك في اجتماع موسع أمس الإثنين بديوان المحاسبة، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ورئيس لجنة التخطيط والموازنة والمالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، ووزير المالية والتخطيط المكلف، خالد المبروك، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وخُصص الاجتماع أيضا لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية، واتفق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة ما اتفق عليه.

وفي العاشر من مايو الماضي، أعللن المصرف المركزي إصدار بياناته الشهرية الجديدة في «في هيئة جديدة» حرصا على تحقيق «الشفافية والإفصاح»، وذلك بعد اجتماع للكبير مع الفريق المكلف بتطوير إفصاح المصرف عن بيانات الإيراد والإنفاق العام.