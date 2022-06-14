للتصويت على ميزانية الحكومة الليبية..النواب يعقد جلسة رسمية في سرت

العنوان – سرت

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة رسمية في مدينة سرت بعد وصول رئيس المجلس عقيلة صالح وعدد من النواب إلى المدينة.

وأكدت مصادر صحفية أن أكثر من 90 نائبًا وصلوا أمس الإثنين إلى مدينة سرت لحضور الجلسة التي من المقرر أن يتم خلالها التصويت على مشروع الميزانية العامة للدولة المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أكد أن عدد من أعضاء مجلس النواب وصلوا مساء أمس الإثنين إلى مطار القرضابية الدولي بمدينة سرت للمشاركة في الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء.

وأضاف أنه كان في استقبالهم أعضاء المجلس عن مدينة سرت زايد هدية، وحسن الزرقا، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

وأكد بليحق أنه كان في استقبالهم أيضًا نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية سالم الزادمة، ووزير الخارجية حافظ قدور، ووزير المالية أسامة حماد، بالاضافة إلى عميد بلدية سرت وحكماء وأعيان ومشايخ المدينة.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وصل كذلك مساء أمس الإثنين إلى مطار القرضابية الدولي بمدينة سرت.