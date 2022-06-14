المنفي يبحث مع السفير الباكستاني سبل تطوير العلاقات الثنائية بمجالي الاقتصاد والتجارة

ليبيا – استقبل رئيس الرئاسي، محمد المنفي، الإثنين بطرابلس، سفير باكستان لدى ليبيا،رشاد جاويد، لبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي تطوير العلاقات الثنائية، وخاصة في مجال الاقتصاد والتجارة، من خلال تشجيع الشركات الباكستانية للعودة إلى ليبيا، وتشجيع الاستثمار بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

بدوره، أعرب المنفي عن تقديره البالغ لموقف باكستان الداعم لليبيا، مشيداً بعمق العلاقات التي تجمع البلدين.

من جانبه، أكد السفير الباكستاني، دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في الوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة، مجدداً حرصه على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

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