وزيرا خارجية فرنسا والجزائر يبحثان ملفات مشتركة.. بينها ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، هاتفيًا، مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، الأزمات الإقليمية، لا سيما في ليبيا ومالي.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن التعاون بين بلادها والجزائر حول تلك الملفات يتسم بالمحورية، موضحة أن الوزيرين عبّرا عن رغبتهما في مواصلة الديناميكية الإيجابية التي تميز العلاقات بين فرنسا والجزائر، في ظل الاستحقاقات الثنائية القادمة.

وتطرق الوزيران إلى آخر المستجدات الخاصة بالعلاقات الجزائرية الإسبانية، حيث أكدت كولونا تمسك بلادها الشديد بأن تكون هناك علاقات جيدة بين الشركاء الأوروبيين ودول جنوب المتوسط.

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