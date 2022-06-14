العرفي: جلسة النواب ستعقد بعد انتهاء اجتماع عقيلة صالح مع أعضاء الدولة | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن جلسة اليوم الثلاثاء ستعقد بعد انتهاء اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح العرفي لـ”أخبارليبيا24″ أن عدد من أعضاء الأعلى للدولة يعقدون اجتماعًا مع المستشار صالح، وستعقد الجلسة التي سيناقش فيها الميزانية بعد انتهاء الاجتماع.

وكان مراسل “أخبارليبيا24” أكد أن مايقارب الـ 90 عضوًا وصلوا إلى مدينة سرت لحضور جلسة مجلس النواب.

ووصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى مجمع قاعات واقادوقو بمدينة سرت، حيث ستعقد الجلسة الرسمية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم خلال جلسة اليوم لمجلس النواب التصويت على مشروع الميزانية التي تقدمت بها الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.