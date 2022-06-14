الدبيبة يعقد اجتماعا مع الكبير وشكشك والشنطي حول المصروفات الحكومية

عقد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، مساء الاثنين بديوان المحاسبة اجتماعا موسعا ضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزيري المالية والتخطيط المكلف وعدد من الإدارات الفنية المختصة بالمؤسسات المشاركة في الاجتماع.

وأوضح حساب المكتب الإعلامي لرئيس لحكومة الوحدة. على فيسبوك، أن الاجتماع “لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والمالية التي تحتاج إلى مناقشات موسعة من كافة الأطراف ذات الصلة”.

وختم البيان موضحا أن “الحاضرين أكدوا على ضرورة زيادة الإفصاح وإظهار كافة الإجراءات المالية والفنية والتي توضح كافة المصروفات الحكومية التي يتم متابعتها حاليا وإدارياً عن طريق الأجهزة الرقابية واتخاذ إجراءاتها اللازمة بشأنها والاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه”.