انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في سرت

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق انطلاق أعمال جلسة المجلس المغلقة اليوم الثلاثاء بمدينة سرت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري.

ومن المقرر أن يبحث النواب مشروع قانون الميزانية العام للدولة والمقدم من حكومة فتحي باشاغا.

وفي 31 مايو الماضي اجتمع صالح مع رئاسة الحكومة الليبية ووزير التخطيط والمالية واللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.

وبحث المجتمعون مشروع قانون الميزانية المقترح من قبل الحكومة الليبية وتباحثوا حول الآليات والتدابير اللازمة لإعتماد الميزانية على أسس قانونية ووفق الأصول المالية والمحاسبية وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات وتحسين مستواها وتعزيز الحكم المحلي واضطلاع البلديات بأدوار متقدمة في المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المكانية.