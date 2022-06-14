مكافحة الأمراض يوضح حقيقة الفيروس المنتشر في المدارس

العنوان – طرابلس

أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض حقيقة الفيروس المنتشر في المدارس في الفترة الأخيرة.

‏ وأكد المركز أن الفيروس المنتشر في المدارس في الفترة الأخيرة يحدث كل سنة في أغلب دول العالم.

وأشار إلى أن دور المركز الوطني لمكافحة الأمراض مراقبة الوضع وتقييمه حتى لا يخرج عن السيطرة.

وأفاد أن فرق الرصد في البلديات قامت بأخذ بعض العينات وتم الكشف عنها، وثُبت أن هناك حالات للإنفلونزا H1N1، حيث أنها تعد من الإنفلونزا الموسمية.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن هذه الحالات لا تشكل أي خطر وإنما العلاج متوفر وتم توزيعه على المستشفيات.

وذكر المركز أن أعرَاض إنفلونزا H1N1 مشابهة لأعراض الإنفلونزا العادية، تشتمل على ارتفاع في درجة الحرارة (حمى)، والسعال، والتهاب الحلق، وآلام في الجسم، وصداع، وسيلان الأنف، والتّعب والإرهاق، كما أنَّه من الشائع حدوث الغثيان والقيء والإسهال.