سودان تربيون: توافق سوداني على ترحيل المقاتلين السودانيين من ليبيا

ليبيا- كشف تقرير إخباري عن إجراء وفد يمثل حكومة الخرطوم محادثات غير رسمية في عاصمة النيجر نيامي مع 7 فصائل مسلحة من منطقة دارفور السودانية.

التقرير الذي نشرته بوابة “سودان تربيون” الإخبارية المعنية بالشأن السوداني وتتخذ من باريس مقرا لها وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد أن المحادثات تضمنت عدة أمور من بينها سبل الانضمام إلى عملية السلام في السودان وإنهاء وجود هذه الفصائل على الأراضي الليبية.

وأضاف التقرير إن رئيس الوفد الحكومي إلى المحادثات كان رئيس المخابرات العسكرية اللواء محمد أحمد صابر بعضوية اللواء حمزة يوسف بورا من جهاز المخابرات العامة و3 ضباط عسكريين آخرين فيما شاركت فصائل “مجلس الصحوة الثورية” للزعيم القبلي موسى هلال.

وتابع التقرير إن الفصائل الأخرى المشاركة بالمحادثات هي “حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة” بقيادة منصور أرباب و”الحركة الثورية للعدل والمساواة” بزعامة ياسين عثمان و”حركة تحرير السودان” بقيادة مستقلة برئاسة عباس أحمد أصيل الملقب بـ”جبل مون”.

وواصل التقرير بالتأكيد على اشتراك “مجلس الصحوة” بالقيادة الجماعية برئاسة علي السفانة و”حركة العدالة التصحيحية والمساواة” برئاسة زكريا الدش و”مجلس الصحوة الثوري للتغيير والإصلاح” عبر عبد الله حسين في هذه المحادثات ناقلا عن الوسيط الفرنسي “إريك بلانشو” وجهة نظره بالخصوص.

وقال “بلانشو”:”إن إدراج هذه الحركات في عملية السلام السودانية يتضمن انسحاب مقاتليها من الأراضي الليبة وإعادة دمجها في قوات الأمن والمجتمع في بلادها ونجاح هذه العملية من شأنه الإسهام باستقرار السودان وليبيا ما يتطلب دعم المجتمع الدولي”.

بدوره أوضح رئيس “حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة” منصور أرباب بالقول:”إن المناقشات حول الترتيبات الأمنية ركزت على التفاصيل الفنية مثل مواقع التجميع وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والجدول الزمني لعودة المقاتلين الموجودين في ليبيا”.

وتابع أرباب قائلا:” اتفق الطرفان على مواصلة جهودهما لدفع الجوانب الفنية واللوجستية والمالية لهذه العملية “.

ترجمة المرصد- خاص

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