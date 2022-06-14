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إعادة 150 مهاجرا من ليبيا إلى السودان.. عبر برنامج العودة الطوعية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت وكالة الأمم المتحدة للهجرة أول رحلة عودة طوعية من نوعها عبر مطار طبرق إلى مطار الخرطوم.

واستهدفت هذه الرحلة إعادة قرابة 150 مهاجرًا عن طريق برنامج العودة الإنسانية الطوعية.

يشار إلى أن أزمة الهجرة لا تزال تثقل كاهل السلطات الليبية والأوروبية على حدٍ سواء.

ومنذ أن دخلت ليبيا في دوامة من الفوضى، باتت محطة باتجاه القارة الأوروبية، للمهاجرين الفارين من جحيم النزاعات والفقر.

ومن أجل حل هذه الأزمة؛ شرعت المنظمة الدولية للهجرة بتطبيق برنامج “العودة الطوعية الإنسانية”، عام 2015، لكنه توقف بسبب الأوضاع الأمنية، قبل أن يستأنف العمل به مؤخرًا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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