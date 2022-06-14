الدبيبة: ما يهمنا هو صحة المواطن وحصوله على الدواء دون صعاب

رأى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أنه يلتمس الطريق الصحيح للوصول إلى الحقيقة وخدمة المواطن ويتمنى الوصول لقوانين ملزمة وحادة بشأن توزيع الأدوية.

وقال الدبيبة، خلال إطلاق أول منظومة إلكترونية لمراقبة مخزون الأدوية: “وزارة الصحة صرفت في الميزانيات السابقة الكثير من الأموال معظمها ذهب في الفساد، وفوضى الأدوية، والعاملون بها أكثر خبرة من وزير الصحة نفسه، الذي دخل على المنصب بصورة مفاجئة، لذلك أنتم من تتحملون أي مشاكل وليس الوزير”.

وأضاف “هناك مفسدون كثر في وزارة الصحة، وأعتقد أنكم ستكونون قادرين على فرزهم وإخراجهم من بينكم، ولا ينبغي استمرار فوضى قطاع الصحة، لأنه أحد القطاعات الحيوية والخطيرة، فكل ما يهمنا هو صحة المواطن نفسه، ولا نريده يعاني الصعاب من أجل الحصول على دوائه”.

وتابع “نريد أفضل أدوية في العالم، ولكن إذا كان هناك نوع من الدواء أرخص ويؤدي نفس الغرض ونفس المادة الفعالة فلماذا لا نعتمده، ونحن من نتحمل مسؤولية الدواء الذي نقدمه للمواطنين، ولا ينبغي أن نضع البنزين بجانب النار، ثم نتحدث عن مشاكل الدواء”.

واستطرد “تشجيعنا للدواء الليبي أمر جيد، لكن لن نسمح لهم أيضًا بالابتزاز لنا وللمواطن، واكتشفت خلال حضوري المناورة العسكرية في تركيا، أن التكنولوجيا هي ما تقود كل المجالات، بل كافة مناحي الحياة، وليس الحروب فقط”.