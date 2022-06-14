وفد وزاري يتابع الملف الأمني بمعبر رأس جدير مع مسؤولين تونسيين

بحث وفد وزاري من حكومة الوحدة في اجتماع موسع مع الجانب التونسي أبرز التحديات التي تواجه المسافرين والعاملين بمعبر رأس جدير الحدودي من الجهتين.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الذي يضم وزراء الداخلية خالد مازن والحكم المحلي بدر الدين التومي والمواصلات محمد الشهوبي إلى جانب عدد من مديري الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، إلى معبر رأس جدير الحدودي.

وشهد الاجتماع مناقشة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فيما يخص الملف الأمني والجوازات والجمارك.

وكان الوفد الوزاري قد وصل إلى مدينة زوارة حيث كان في استقبالهم كلٌّ من عميد وأعضاء المجلس البلدي ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء والأعيان وعدد من الشخصيات العامة بالمدينة، قبل توجههم إلى مقر الديوانة التونسية لمعبر رأس جدير لعقد اجتماع مع مسؤولين تونسيين.

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