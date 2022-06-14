المنفي لـ”السفيرة البريطانية”: سنمضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفى، اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس بطرابلس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، “كارولاين هوريندل”، لمناقشة تطورات المستجدات السياسية في ليبيا.

وأوضح حساب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، على فيسبوك، أن اللقاء شمل مناقشة “التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، والسبل الكفيلة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة”.

ومن جانبه أكد المنفي على موقف المجلس الثابت في المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتوافق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، مطالباً مجلسي النواب والدولة، بتغليب مصلحة الوطن بعيداً عن أي صراعات سياسية.

وعلى الجانب الأخر؛ أشادت السفيرة البريطانية بدور المجلس في المحافظة على الاستقرار والهدوء، مؤكدةً على استمرار دعمها لخطواته في ملف المصالحة الوطنية والعمل على إجراء انتخابات وطنية شاملة على أساس دستوري، معبرةً عن دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي للإيفاء بالتزامات المرحلة.