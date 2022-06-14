تعليم الدبيبة: خطف الأطفال يؤثر على نفسيتهم

عبرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن سعادتها بتحرير الطالب مصطفى إبراهيم البركولي الذي اختطف من أمام منزله قبل 14 شهر، مدينة تعرضه لمعاملة وتصفيتها بتلقائية المهينة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، «نحمد الله على سلامة الطفل وعودته سالما إلى أهله وذويه، منحمد جهود مكتب النائب العام في تحديد هوية الجناة وضبطهم وتحديد مكان اختطافه وفك احتجازه.

وشددت على أن اختطاف الأطفال من أخطر أنواع العنف كونها تنتهك حقوقهم المتعارف عليها علاوة على ما تسببه من تأثير نفسي عليهم.

وذكرت مؤسسات الدولة المختلفة بدورهم ومسؤوليتهم في تعزيز الحماية الواجبة في حماية الأطفال من أي خطر يهددهم أو أي اعتداء يمارس عليهم.