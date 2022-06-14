صنع الله: مؤسسة النفط مستعدة للتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي

أعرب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن استعداد المؤسسة للتعاون المطلق مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في كل الأعمال التي تعود بالمصلحة العامة للبلد وتطوير قطاع النفط الذي هو ركيزة الاقتصادي الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد العماري كما حضر اللقاء من جانب المؤسسة كل من مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية خلف الله إبراهيم ومدير إدارة التخطيط جمال كرواط ومدير مكتب المدير العام لمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي أسامة امسلم بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

واستعرض الفطيسي أهداف وتطلعات ورؤى المجلس والاستراتيجية العامة بهدف الإصلاح الاقتصادي والبرامج المستقبلية وأعرب عن رغبة المجلس في التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في تنظيم ورشة عمل حول استراتيجية تطوير قطاع النفط والتنسيق لوضع التراتيب الأولى لعقد هذه الورشة .