الصور يناقش المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل جهاز الإمداد الطبي

العنوان – طرابلس

ناقش النائب العام المستشار الصديق الصور المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل جهاز الإمداد الطبي.

واستعرض الصور خلال لقائه رئيس لجنة الإدارة الطاهر بلخير أمس الإثنين سبل تذليل المشاكل والصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الصور على ضرورة تفعيل العطاء العام، لتوفير احتياجات قطاع الصحة للعام الحالي 2022م، من أدوية ومستلزمات وتجهيزات طبية لتوزيعها على فروعه في كل مناطق ليبيا.

وشدد على توفير الاحتياجات والمستلزمات وفق الخطة المعتمدة من لجنة الإدارة، مؤكدًا دعمه للجهاز حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له.