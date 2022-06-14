الحداد يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة ما وصلت إليه لجان إعادة وتنظيم الملاك بهيئات وإدارات الجيش

ليبيا – عقد رئيس أركان الرئاسي محمد الحداد اجتماعًا موسّعًا صباح أمس الإثنين، في مقر رئاسة أركان القوات البرية، ضم الأمين العام لرئاسة الأركان العامة، ورؤساء الأركان النوعية، ورؤساء الهيئات وعددًا من مديري الإدارات العسكرية.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لرئاسة الأركان العديد من المواضيع والتي منها ما وصلت إليه أعمال لجان إعادة وتنظيم الملاك بهيئات وإدارات الجيش الليبي.

كما تم الطرق لأهم الإجراءات الواجب اتخاذها، للاستفادة من منتسبي الوحدات العسكرية، والعمل على إيجاد الحلول لبعض المشاكل والعراقيل الإدارية والمالية، التي يمكن أن تواجه العمل بوحدات الجيش الليبي.

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