بسبب تناولهم وجبات غذائية ملوثة.. تسمم 8 مواطنين بمسلاتة

أفاد مركز الحرس البلدي بمسلاتة، الاثنين، بدخول ثماني حالات لمستشفى المدينة نتيجة إصابتهم بحالات تسمم، جراء تناولهم وجبات غذائية ملوثة من أحد المطاعم، بحسب تقرير صادر عن المستشفى المركزي.

وأضافت وحدة التحقيقات بالمركز بأنها باشرت جمع المعلومات الأولية من المصابين لمعرفة أماكن شراء الوجبات، إلى جانب أخذ عينة من المطعم المشتبه فيه من قبل الإصحاح البيئي وتسليمها إلى فرع الرقابة على الأغذية والأدوية في الخمس، في انتظار نتائج العينات، مشيرة إلى أن الحالات المصابة بصحة جيدة.

وتكررت حالات التسمم كثيرًا في الآونة الأخيرة بعدد من المدن والمناطق الليبية كان آخرها ما نقله مستشفى القطرون القروي عن إصابة 3 أطفال بحالات تسمم بسبب تناولهم مكرونة الإندومي، وقد سبقها تسجيل حالات إصابة في الكفرة وطرابلس التي سجل فيها حالتي وفاة بسبب تناول وجبة غذائية ملوثة في إحدى المناسبات الاجتماعية.

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