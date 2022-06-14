بحيح: التوافق يمكن أن يحدث على القاعدة الدستورية التي يعلن معها وفاة مشروع الدستور الحالي

استبعدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا ابتسام بحيح توافق مجلس الدولة والبرلمان على الذهاب نحو الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي.

بحيح وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية قالت: إن مواد مشروع الدستور الحالي متضاربة، وأن الكثير من المواد الخلافية لا يمكن حسمها، إذ تحتاج لإعادة صياغة.

ولفتت إلى أن المواد المتعلقة بمزدوجي الجنسية وتقلد مناصب قيادية في الدولة مختلف عليها، إضافة للمواد المتعلقة بالنظام المحلي، وكذلك مواد الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضحت أن كل طرف يبحث عن حلول تتناسب مع مكاسبه وأن أصحاب المشكلة هم الذين يبحثون عن الحلول، ما يعني عدم تلاقي وجهات النظر لاختلاف الأهداف والتوجهات والآراء.

بحيح شددت على أن التوافق الأقرب يمكن أن يحدث على القاعدة الدستورية التي يعلن معها وفاة مشروع الدستور الحالي، بحيث يتم إعداده من جديد فيما بعد أو أن يتم تشكيل لجنة فنية لإعادة صياغة المواد الخلافية