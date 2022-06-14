الحداد يستعرض سبل الدعم في التدريب والاستشارات الأمنية مع الملحق العسكري البريطاني

استقبل رئيس الأركان العامة ” الفريق أول ركن “محمد الحداد” اليوم الثلاثاء، الملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا العقيد بحّار “كريس اوفلاهرتي”.

وأوضح حساب رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، على فيسبوك، أنه خلال اللقاء رحّب الحداد بالضيف، وهنأه باستلام مهام الملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا.

ووجه الحداد الشكر للمملكة المتحدة لمواقفها الدولية في دعم ليبيا، مستعرضاً معه العلاقات والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين.

وتناول الاجتماع آفاق التعاون المشترك وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين.