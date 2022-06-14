خلال لقاء المنفي ورئيسها..«الأوقاف» تدعم جهود «الرئاسي» لتحقيق المصالحة الوطنية

أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، عمر سعد الحداد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفى دعم الهيئة «لجهود المصالحة الوطنية التي يسعى من خلالها المجلس الرئاسي إلى رأب الصدع بين الفرقاء من أبناء الوطن الواحد، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

واختتم المجلس الرئاسي قبل أيام المرحلة الأولى لمشروع المصالحة الوطنية الذي استهدف «إعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، من أجل إثراء هذا المشروع الوطني، لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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الإشكاليات التي تعترض هيئة الأوقاف

وقال المكتب الإعلامي إن لقاء المنفي مع رئيس هيئة الأوقاف الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، جرى خلاله مناقشة بعض الإشكاليات التي تعترض عمل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس هيئة الأوقاف استعرض أمام المنفي أوضاع مكاتب الأوقاف بالمناطق، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، واحتياجاتها لتؤدي دورها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه منح في ختام الاجتماع «درع العطاء»، لرئيس المجلس الرئاسي، عرفانًا بجهوده في دعم جهودها وبرامجها ونشاطاتها.

لقاء المنفي مع رئيس هيئة الأوقاف، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)