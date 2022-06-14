تقرير مغربي: انحياز الجزائر لطرف في الصراع الليبي على حساب الآخر يزيد من عدم الاستقرار

ليبيا – تطرق تقرير نشرته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية الناطقة بالإنجليزية إلى العزلة الديبلوماسية التي تعاني منها الجزائر بسبب مواقفها الخاطئة.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، اتهم الجزائر بدعم من وصفته بـ “المتشبث بالسلطة” في العاصمة طرابلس، في إشارة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ما يمثل انحيازًا لطرف في الصراع الليبي على حساب الأطراف الأخرى.

وأضاف التقرير: إن هذا الانحياز يزيد من عدم الاستقرار في ليبيا وباقي دول منطقة الساحل الإفريقي التي يمزقها الصراع. متهمًا الجزائر بالتلاعب في ورقة الجماعات الإرهابية وعدم استعدادها للمساهمة في الجهود المتعددة الأطراف لتحسين الأمن في المنطقة.

ترجمة المرصد – خاص

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