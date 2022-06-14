تشديد رسمي على الالتزام بالإفصاح عن المصروفات الحكومية

شدد كل من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزيري المالية والتخطيط المكلف، على ضرورة زيادة الشفافية والإفصاح وإظهار الإجراءات المالية والفنية كافة والتي توضح المصروفات الحكومية كافة التي تتم متابعتها حاليًا عن طريق الأجهزة الرقابية واتخاذ إجراءاتهم اللازمة بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد الاثنين بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، وحضره عدد من ممثلي الإدارات الفنية المختصة بالمؤسسات المشاركة في الاجتماع.

وخصص اللقاء لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والمالية التي تحتاج إلى مناقشات موسعة من الأطراف ذات الصلة كافة، إلى جانب التأكيد على الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية