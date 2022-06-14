تواصل الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري

أخبار ليبيا 24

تتواصل في القاهرة أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري لليوم الثالث برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وانطلقت أعمال الجولة الثلاثة يوم الأحد الماضي. وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن تم تشكيل عدة لجان فرعية عن اللجنة تظم أعضاء عن مجلس النواب والدولة ومن بينها لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي.

وأضاف، أن هذه اللجنة قامت يوم الإثنين بمناقشة مواد الحكم المحلي في مسودة الدستور وتم طرح العديد من المقترحات وسوف تنقل اللجنة الفرعية بدورها هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسية.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في افتتاح الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري الأحد، إن “هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وأنه لا مجال لأي إخفاقات”.

وطالبت وليامز، وفدي المجلسين بضرورة الخروج بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية.

وشهدت الجولة الماضية من المشاورات توصل اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسوَّدة الدستور.

بدوره وصف، عضو مجلس النواب بلجنة المسار الدستوري، رمضان شمبش، أجواء جلسة يوم الإثنين بالإيجابية. وقال شمبش: “إن هناك توافقا في كثير من نصوص مواد الدستور وهذه الجولة ستحمل نتائج إيجابية”.