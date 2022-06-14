اتحاد الكرة: طاقم تحكيم مباراة الديربي أجنبي

وضع الاتحاد العام الليبي لكرة القدم إجراءات مشددة لمباراة الديربي بين فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد، وأكد من خلال خطاب موجه للناديين أن طاقم التحكيم سيكون طاقما أجنبيا.

ووجه اتحاد الكرة خطابا إلى مجلس إدارة الناديين أبلغهم فيه أن المباراة المزمع إقامتها على ملعب الجميل يوم 17 يونيو الجاري ستكون بطاقم تحكيم أجنبي.

وأكد الاتحاد على منع تواجد أي شخص في محيط الملعب والمنصة الشرقية والمدرجات باستثناء 11 وظيفة من خدمات الملعب خلال المبارة، ومنع دخول أي جهة من حاملي البطاقات الرسمية طيلة فترة المباراة.