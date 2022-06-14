بليحق: مجلس النواب يصوت غدا على مشروع الميزانية

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن النواب سيصوتون يوم غد الأربعاء على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

وبين بليحق أن مجلس النواب عقد اليوم الثلاثاء جلسة برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وجرى خلال الجلسة متاقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م المُعدل الذي تم إحالته من الحكومة اليوم، ومنح أعضاء مجلس النواب اليوم للمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حول مشروع القانون وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية ولجنة المالية للتصويت غداً على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م، وبذلك علقت الجلسة.