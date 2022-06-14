بليحق: مجلس النواب يصوت غدا على قانون الميزانية العامة (فيديو)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق إن المجلس سيصوت «غدًا على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022»، وذلك بعدما علق جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة سرت لتمكين الأعضاء من مراجعة مشروع قانون الميزانية المعدل من قبل الحكومة المكلفة من المجلس وتقديم ملاحظاتهم بشأنه إلى اللجنة المالية.

وأوضح بليحق في تصريح صحفي أن مجلس النواب عقد جلسته الرسمية اليوم في سرت برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور نائبه الأول فوزي النويري، دون الإشارة إلى عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

– انطلاق جلسة «النواب» في سرت لمناقشة الميزانية

وأضاف بليحق أن «المجلس ناقش في جلسة اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُعدل الذي جرت إحالته من الحكومة اليوم»، لافتًا إلى «منح أعضاء مجلس النواب اليوم فرصة للمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حول مشروع القانون وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية ولجنة المالية للتصويت غدًا على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022، وبذلك علقت الجلسة».

وفي وقت سابق اليوم، قال بليحق إن الجلسة مغلقة، وسيجري خلالها مناقشة مشروع الميزانية العامة للعام 2022، الذي تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، بعد ملاحظات نيابية بشأن الأرقام المقترحة من الحكومة المكلفة، وطريقة توزيعها.

جلسة مجلس النواب في سرت، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (مجلس النواب)