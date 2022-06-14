المصباحي: الأمم المتحدة تناست موضوع إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

ليبيا – علق رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي على تصريحات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر التي طالب من خلالها الليبيين بتقرير مصيرهم، بالقول: “الجيش مستاء من المسار الحالي شأنه شأن الليبيين، وعقيدة الجيش دائمًا هي الانحياز للشعب الليبي وليس لحزب معين أو ثقافة معينة”.

المصباحي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” الإماراتي، أوضح أن هناك يأسًا حقيقيًا من الحوارات القائمة الآن، إذ نقترب من 22 يونيو، موعد انتهاء مخرجات برلين وجنيف التي تضع المجلس الرئاسي وحكومةتصريف الأعمال على المحك، وتجعل الوطنيين الأحرار مطالبين أن يلتفوا ويقفوا وقفة رجل واحد من أجل أن نقول قف لهذا العبث ببلادنا.

ونوه إلى أن الأمم المتحدة فشلت أو هي تناست أصلًا موضوع إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتحولت بعثتها إلى إدارة الملف الليبي وليس المساعدة على إدارته، في حين تمثل تصريحات حفتر انحيازًا واضحًا للشعب الليبي وتؤكد أيضًا اليأس الموجود حول المخرجات.

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