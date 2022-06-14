هرندل تؤكد دعم بريطانيا للرئاسي للإيفاء بالتزامات المرحلة في ليبيا

أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هرندل دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي للإيفاء بالتزامات المرحلة، فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية والعمل على إجراء انتخابات وطنية شاملة على أساس دستوري.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع هرندل بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، حيث بحث الطرفان تطورات المستجدات السياسية في ليبيا، والتحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، والسبل الكفيلة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ونوه المنفي خلال اللقاء بموقف المجلس الثابت في المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتوافق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، مطالبًا مجلسي النواب والدولة، بتغليب مصلحة الوطن بعيدًا عن أي صراعات سياسية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا، مذكرة بضرورة الاستمرار بالتوصيات الصادرة عام 2014، والتي تدعو المواطنين البريطانيين الموجودين في ليبيا للمغادرة في أقرب فرصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية