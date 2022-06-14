 مجلس النواب: التصويت غداً على إقرار الميزانية العامة للدولة

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وناقش المجلس في جلسة اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م المُعدل الذي تم إحالته من الحكومة اليوم.

ومنح أعضاء مجلس النواب، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اليوم للمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم اي ملاحظة حول مشروع القانون وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية ولجنة المالية للتصويت غداً على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م، وبذلك علقت الجلسة.