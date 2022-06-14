تهيئة معبر رأس اجدير وخط بحري منتظم بين البلدين محور اجتماع تونسي ليبي

انعقد، اليوم الثلاثاء، بمعبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا اجتماع تونسي ليبي جمع وزير النقل التونسي ووزير المواصلات الليبي ووزير الحكم المحلي وعميد بمدينة زوارة بحضور إطارات عليا من البلدين ومحافظ مدنين.

وتطرق الاجتماع إلى الإشكاليات المطروحة بالمعبر الحدودي رأس الجدير من الجانبين وآليات حل هذه المشاكل، من ذلك تهيئة وتطوير المعبر لتسهيل انسيابية وجودة الخدمات للمسافرين التونسيين والليبيين.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لتقديم مقترحات لتطوير وتهيئة المعبر وحل الإشكاليات المطروحة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين الجانبين قريبا لمناقشة المقترحات المقدمة والمصادقة عليها.

كما تم التباحث خلال هذا الاجتماع في مشروع إحداث خط بحري منتظم بين تونس وليبيا