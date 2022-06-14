عقب الإفراج عن البركولي.. تعليم الوحدة تدعو لتعزيز حماية حقوق الأطفال

دعت وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة مؤسسات الدولة المختلفة إلى الاضطلاع بدورها وتحمل ومسؤولياتها في تعزيز الحماية الواجبة لحقوق الأطفال من الأخطار التي تهددهم أو أي اعتداء يمارس عليهم.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، عقب الإفراج عن الطالب الليبي مصطفى البركولي؛ إلى أن خطف الأطفال من أخطر أنواع العنف، لكونها تنتهك حقوقهم المتعارف عليه، فضلا عن التأثير النفسي الذي تخلفه.

جديرٌ بالذكر أن البركولي أفرج عنه الاثنين عقب اختطافه من أمام منزله في حي الجديد بسبها واحتجازه لمدة 14 شهرًا، حيث طالب المختطفون أسرة الطفل بفدية مالية مقابل الإفراج، مهددين بتصفيته حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

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