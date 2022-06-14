‏رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع سفير التركي لدى ليبيا  آخر المستجدات السياسية  

طرابلس 14 يونيو 2022 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفى بديوان المجلس بطرابلس اليوم الثلاثاء، مع سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا كنعان يلماز، آخر تطورات المستجدات السياسية في ليبيا.

وأشاد السيد الرئيس بالعلاقات الأخوية بين البلدين، لافتًا إلى استمرار العمل مع تركيا وكل الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، لتعزيز التعاون المشترك في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

بدوره، أكد السفير التركي خلال اللقاء؛ حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، معبرًا عن دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا، من خلال دعم مشروع المصالحة الوطنية التي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازها.‏ (وال) ح س/ ر ت

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