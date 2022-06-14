حفتر يلتقي في بنغازي الطفل مصطفى الباركولي للاطمئنان على صحته

أخبار ليبيا 24

التقى، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء في بنغازي، الطفل مصطفى الباركولي، رفقة والده.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إن هذا اللقاء جاء للاطمئنان على صحة الطفل مصطفى، بعد تحريره من الخطف عن طريق وحدات القوات المسلحة في سبها.

وأضافت القيادة، إن حفتر أثنى على شجاعة الوحدات العسكرية المكلفة بتحرير الطفل. وأشاد بدورها في تنفيذ عملية ناجحة مكنت من حل معضلة استمرت لأكثر من سنة.

ونشرت القيادة مقطع فيديو يظهر استقبال حفتر للطفل مصطفى الباركولي ووالده، في حضور آمر منطقة سبها العسكرية، اللواء فوزي المنصوري، وعدد من ضباط المنطقة العسكرية في سبها.

وأعلن المنصوري، يوم الأحد، تحرير الطفل مصطفى إبراهيم البركولي، عن طريق الكتيبة 676 التابعة للقوات المسلحة.

وأشاد المنصوري، بجهود النائب العام الصديق الصور، ومكتب النائب العام في متابعة هواتف الخاطفين وإمداد القوات المسلحة بالمعلومات.