المنفي لـ”السفير التركي”: مستمرون في العمل مع بلادكم لاستقرار ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفى، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، “كنعان يلماز”، وذلك لبحث تطورات المستجدات السياسية في ليبيا.

وأشاد المنفي بالعلاقات الأخوية بين البلدين، لافتاً إلى استمرار العمل مع تركيا وكل الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، لتعزيز التعاون المشترك في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وبدوره أكد السفير التركي خلال اللقاء، حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، معبراً عن دعم جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا، من خلال دعم مشروع المصالحة الوطنية التي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازها.‏