صالح يبحث مع أعضاء بمجلس الدولة المسارين السياسي والدستوري

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء عددا من أعضاء مجلس الدولة بحضور أعضاء مجلس النواب زايد هدية وبدر النحيب.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة سرت تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا لا سيما المسارين السياسي والدستوري.

وتتواصل لليوم الثالث أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات بحث المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويبحث أعضاء مجلسي النواب والدولة خلال اجتماعاتهم التي تتواصل حتى 19 من الشهر الجاري برعاية أممية النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية والتي لم يتم حسمها في الجولة الثانية من المباحثات.

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في القاهرة توافقوا على 43 مادة من مسودة الدستور الليبي.

وبينت وليامز في تصريحات خاصة لـ”عربي21″ أنه إذا أضفنا المواد التي جرى التوافق بشأنها في الجولة الثالثة والأخيرة إلى المواد المتفق عليها خلال الجولتين السابقتين سيصل مجموعهما إلى 180 مادة.