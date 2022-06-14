المشير حفتر يلتقي بالطفل مصطفى الباركولي للاطمئنان على صحته

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التقى، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، في مكتبه ببنغازي، الطفل مصطفى الباركولي، ووالده.

وجاء هذا اللقاء للاطمئنان على صحة الباركولي، بعد تحريره، عن طريق الوحدات العسكرية في سبها، من الخطف الذي استمر لأكثر من سنة.

ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة، تسجيلا مصورًا، للقاء.

وأثنى حفتر، على شجاعة الوحدات العسكرية المُكلفة بتحرير الطفل، مشيداً بدورها في تنفيذ عملية ناجحة مكنت من حل معضلة استمرت لأكثر من سنة .

وحضر اللقاء، آمر منطقة سبها العسكرية، اللواء فوزي المنصوري، وعدد من الضباط التابعين للمنطقة.

وأعلن المنصوري، يوم الأحد، تحرير الطفل مصطفى إبراهيم البركولي. ولفت إلى أن الكتيبة 676 التابعة للقوات المسلحة نجحت في تحرير الطفل.