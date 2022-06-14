بحضور تنتوش.. الدبيبة والكبير وشكشك يبحثون عدد من الملفات الاقتصادية والمالية

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة أمس الإثنين اجتماعًا موسع ضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزيري المالية والتخطيط المكلف ورئيس لجنة المالية في مجلس النواب عمر تنتوش وعدد من الإدارات الفنية المختصة بالمؤسسات المشاركة في الاجتماع.

الاجتماع خصص بحسب مكتب إعلام الدبيبة لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والمالية التي تحتاج إلى مناقشات موسعة من كافة الأطراف ذات الصلة.

وأكد الحاضرون خلال هذا الاجتماع على ضرورة زيادة الإفصاح وإظهار كافة الإجراءات المالية والفنية والتي توضح كافة المصروفات الحكومية التي يتم متابعتها حاليا وإدارياً عن طريق الأجهزة الرقابية واتخاذ إجراتهم اللازمة بشأنها والاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.