تواصل أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

تتواصل بالعاصمة المصرية القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واجتمعت، الاثنين، بالقاهرة لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي المنبثقة عن اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث شهدت تشكيل لجان فرعية عدة تضم أعضاءً عن مجلسي النواب والدولة ومن بينها لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي التي قامت اليوم بمناقشة مواد الحكم المحلي في مسودة الدستور.

وكانت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، قد قالت، خلال كلمتها الافتتاحية للجولة الثالثة، إن هذه الاجتماعات تأتي في وقت تشهد فيه ليبيا منعطفًا حرجًا، وهي تأتي كذلك بعد مرور 11 سنة من الانقسام والضعف والنزاع والفوضى والاستقطاب، التي أرهقت الليبيين، وهي أيضًا فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة لبلورة توافق يُفضي إلى الانتخابات ضمن إطار دستوري قوي.

وتأتي اجتماعات القاهرة في وقت زادت فيه حدة الاستقطاب السياسي بين الفاعلين في المشهد الليبي، وما تبع ذلك من تدهور أمني في بعض مناطق العاصمة طرابلس، كان آخرها الاشتباكات التي شهدها منتزه جزيرة سوق الثلاثاء.

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