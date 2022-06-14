الفريق العمامي: نحن تم تكليفنا لحضور اجتماعات القاهرة منذ يومين بناءا على تعليمات القائد العام

أكد رئيس اللجنة العسكرية (5+5) الممثلة للقيادة العامة للقوات المسلحة الفريق امراجع العمامي، أن “لجنة 5 التابعة للقيادة العامة حضرنا لاجتماعات القاهرة منذ يومين بناءا على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر وتكليفاتنا حسب تبعيتنا للقيادة العامة وتكليفاتنا تصدر عنها”.

الفريق العمامي، وفي تصريحات نقلها مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أضاف: “ولاندري مالغرض الذي يرمي اليه قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي اصدر قراره بمهمة نحن اصلا متواجدين فيها ولا يملك فيها اي صلاحيات تخوله ذلك”.

وأوضح الفريق مراجع العمامي، أن أعضاء اللجنة مستغربين من قيام المنفي بتكسير رتب اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة وإرجاعهم من رتبة فريق الى رتبة لواء.