مراجع العمامي: المنفي لا يملك أي صلاحية في اجتماعات لجنة 5+5

عبر الفريق مراجع العمامي عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن انتقاده لقرار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بتكليفهم في مهمة لا يملك فيها اي صلاحية.

وقال «العمامي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «أن الأعضاء المشاركين في لجنة 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات السملحة حضروا ااجتماعات القاهرة منذ يومين بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر».

وأضاف أن «تكليفاتنا حسب تبعيتنا للقيادة العامة وتكليفاتنا تصدر عنها ولا ندري ما لغرض الذي يرمي إليه قرار الدكتور محمد المنفي الذي أصدره بمهمة نحن أصلا متواجدين فيها ولا يملك فيها أي صلاحيات تخوله لذلك».