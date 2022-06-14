إيطاليا تحذر من تحويل موارد الطاقة في ليبيا إلى أداة ضغط سياسي

شددت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، مارينا سيريني، الثلاثاء، في جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حول الإطار الجيوسياسي للبحر المتوسط؛ على ضرورة استخدام موارد الطاقة الليبية وعائدات استغلالها لصالح البلاد وسكانها، دون أن تصبح أداة ضغط سياسي لمصالح خاصة لمجموعات أو أطراف معينة.

وأكدت سيريني أن ليبيا بحاجة إلى حل وسط على أساس توافق سياسي واسع يضمن للبلاد حكومة يمكن أن تقود الشعب الليبي إلى الانتخابات، بحسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وأضافت سيريني أنه يجب فتح مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، بما سيسمح بتوحيد المؤسسات الليبية وتحديد سلطة تنفيذية مستقرة وشرعية بالكامل.

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