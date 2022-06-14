المنفي يبحث الإشكاليات التي تعترض عمل هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع رئيسها

طرابلس 14 يونيو 2022 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفى بديوان المجلس بطرابلس اليوم الثلاثاء، مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عمر سعد الحداد، الإشكاليات التي تعترض عمل الهيئة.

واستعرض رئيس الهيئة أمام السيد الرئيس، أوضاع مكاتب الأوقاف بالمناطق، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، واحتياجاتها لتؤدي دورها على أكمل وجه، مؤكدًا دعم الهيئة لجهود المصالحة الوطنية التي يسعى من خلالها المجلس الرئاسي إلى رأب الصدع بين الفرقاء من أبناء الوطن الواحد، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

في ختام الاجتماع، منح رئيس الهيئة درع العطاء، لرئيس المجلس الرئاسي، عرفانًا بجهوده في دعم جهودها وبرامجها ونشاطاتها. (وال) ح س/ ر ت

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